Fındık rekoltesinde beklentiler belli oldu

Yayınlanma: 18.07.2024 - 13:57

Güncelleme: 18.07.2024 - 13:57

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, yaptığı yazılı açıklamada, tüm sektör paydaşlarını uhdesinde barındıran Konseye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini açıklama görevi verildiğini anımsattı.

Bu kararı, ürün konseylerinin tarım piyasalarında politika geliştirmeleri ve daha etkin görev yürütmeleri adına olumlu bulduklarını belirten Bölük, "Fındık rekolte tahmin komisyonlarında yer alan kurum ve kuruluşların üyeleri tespit çalışmalarını sonuçlandırdı. Ülkemizin en önemli ihraç ürünü olan fındıkta rekolte tahmin komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda 2023'te 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulacağı öngörülmektedir." ifadesini kullandı.

Bölük, rekolte tahmin komisyonlarının, fındık üretiminin yapıldığı 16 ilde, Tarım ve Orman müdürlükleri koordinasyonunda üniversiteler, araştırma enstitüleri, TMO, Fiskobirlik, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, Konsey ile ziraat odalarının katılımıyla çalışma yaptığına işaret etti.

Bölük'ün açıklamasında, illere göre rekolte tahminlerine de yer verildi. Buna göre, en yüksek rekoltenin tahmin edildiği ilk 3 il, 202 bin 41 tonla Ordu, 114 bin 81 tonla Samsun, 95 bin 864 tonla Sakarya oldu.