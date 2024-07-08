Fındıkta gözler TMO'ya çevrildi: Çiftçi eyleme hazır

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 21:45

Karadeniz bölgesinin çaydan sonra en önemli ürünü fındıkta hasat zamanı yaklaşırken fiyat tartışmaları da şimdiden başladı.

Üreticiler bir yandan hazırlıklarını tamamlıyor bir yandan da fındık fiyatının açıklanmasını bekliyor. Genel beklenti kabuklu fındık alım fiyatının kilo başına en az 180- 190 lira olması. Üretici temsilcileri yüksek maliyetlerle boğuşan çiftçinin istediği fiyatı alamazsa örgütlenerek eylem yapacağını söyledi. Fındık sadece Karadeniz bölgesinin değil Türkiye’nin de önemli tarım ürünlerinden biri. Dünya üretiminin yüzde 60’ı bölgeden elde ediliyor. Ancak Türkiye’nin yıllardır bir fındık politikası yok. Her yıl hasat yaklaşırken üreticinin gözü maliyetini karşılayacak taban fiyat üzerinde.

Bu yıl düşük açıklanan çay ve buğday alım fiyatlarını gören fındık çiftçisi, eli yüreğinde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıklayacağı fiyatı bekliyor. Karadeniz’de binlerce ailenin geçim kaynağı fındıkta üreticilerin ücret beklentisi ton başına 180- 190 lira seviyesinde. Şu an mevsimi olmadığı için fındığın 135 liraya satıldığını söyleyen fındık üreticisi Yaşar Aydın, “TMO’nun taban fiyatı 180-190 lira açıklaması lazım ki üreticiyi kurtarsın. Ama hükümet büyük ihtimal 120-130 TL diyecek o da maliyeti kurtarmıyor. Bizi tüccara teslim ediyor. TMO’ya fındık veremiyoruz” dedi.

HEP ÜRETİCİ KAYBEDİYOR

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde, üretici örgütü Fiskobirlik’in devre dışı bırakıldığını anımsatan Yaşar, “Fiskobirlik kapatıldı. Sonra TMO diye bir ucube çıkardılar. Fındık alım yöntemi çok farklı. Kısacası TMO’ya fındık vermek kadar zor bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Bu ayın 20’sinden sonra fındık fiyatının açıklanmasını bekleyen Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurettin Karan da şöyle konuştu: “Hasat öncesi alım kriterleri ve fiyat belirlenmesi lazım. Çünkü işçi ücretleri, yabancı ot temizliği, diğer girdi maliyetleri bu sene çok yükseldi. Kimsenin mağdur olmaması gereken bir fiyat bekliyoruz. Açıklanan fiyatların üreticiyi memnun etmesi lazım.Maliyetler her yıl artıyor. Hep üreticiden gidiyor. İstediğimiz bir fiyat gelmezse buna karşı bir eylem planımızın olup olmayacağını bölge ziraat odalarıyla konuşacağız.”

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2023 ürünü Giresun kalite kabuklu fındığın kilosunu 84 liradan, Levant kalite fındığı 82.50 liradan ve sivri kalite fındığı 80 liradan aldı.