Fırıncılar Odası açıkladı: O ilde ekmeğe zam geldi!

Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:00

Güncelleme: 03.06.2024 - 18:00

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.



