Fırıncılar Odası açıkladı: O ilde ekmeğe zam geldi!

Adana'da 210 gram somun ve pide ekmeğin fiyatı 10 lira oldu.

İHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:00
Fırıncılar Odası açıkladı: O ilde ekmeğe zam geldi!
Abone Ol google-news

Adana Fırıncılar Odası tarafından alınan karar ile Adana’da 8 liradan satılan ekmeğin fiyatı, yüzde 25’lik zam yapılarak 10 TL olarak belirlendi.

Zamlı ekmek satışına 1 Haziran itibariyle başlandı.



Ekmek haberleri Adana haberleri fırın haberleri

İlgili Haberler

İddiaların adresi Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

İddiaların adresi Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürmüştü: Katil baba tutuklandı

Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürmüştü: Katil baba tutuklandı
Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!

Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler