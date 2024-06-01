Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ahmet D. (21) eve köpek getirdiği gerekçesiyle tartıştığı babası M.D. tarafından ekmek bıçağıyla öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 01.06.2024 - 08:54
Eve köpek getiren oğlunu ekmek bıçağıyla öldürdü!
Abone Ol google-news

Olay, Aktepe Mahallesi 132 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., eve köpek getiren oğlu Ahmet D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine baba M.D. ekmek bıçağıyla oğlunu bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ahmet D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı. Ahmet D., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet D.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

KAHVEHANENİN TUVALETİNDE YAKALANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri, evden kaçan baba M.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. M.D.'nin evin yakınındaki bir kahvehaneye gittiğini tespit eden polis, harekete geçti. 

Polis ekiplerini gören M.D., kaçarak kahvehanenin tuvaletine girdi. Kapıyı kilitleyen M.D., teslim olmamak için polis ekiplerine direndi. Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı.

Suç aleti ile birlikte yakalanan M.D.'nin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.


İzmir haberleri bıçak haberleri Baba haberleri baba oğul haberleri

İlgili Haberler

Mehdi olduğunu öne süren şahıs adliyede bıçaklı eylem yaptı

Mehdi olduğunu öne süren şahıs adliyede bıçaklı eylem yaptı
İranlı bir kişi tartıştığı Afgan arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı

İranlı bir kişi tartıştığı Afgan arkadaşını bıçaklayıp balkondan aşağıya attı
Mannheim'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurdu

Mannheim'da bıçaklı saldırı: Polis saldırganı vurdu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Filistin' yorumu gündem olmuştu: Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı

'Filistin' yorumu gündem olmuştu: Azra Kohen'in kitapları listeden çıkarıldı
CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özel’den, Erdal Atabek için başsağlığı mesajı
AKP’den doğurganlığı teşvik hazırlığı: Doğum iznine kademeli artış gündemde

AKP’den doğurganlığı teşvik hazırlığı: Doğum iznine kademeli artış gündemde
Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis

Fenomen eşini 58 bıçak darbesiyle yaralayan sanığa 26 yıl hapis
'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti

'Başkomiser' yalanıyla kandırılıp evini sattı: Parayı 1300 kilometre gidip dolandırıcılara teslim etti
Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu

Rumeli Hisarı’nın altında 125 metre uzunluğunda gizli tünel bulundu
TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!

TBMM’de ‘Berkin Elvan’ ve ‘Gezi’ tartışması… AKP’li Osman Gökçek hedef aldı: Cevabı CHP’li ve DEM’li vekillerden geldi!
Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı

Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy uçakta kabin memuruna saldırdı! Gözaltına alındı