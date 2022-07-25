Fırıncılar Odası duyurdu: Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Kars'ta 3 lira olan 210 gram ekmeğe 1 TL'lik zam yapıldı.

İHA
25 Temmuz 2022 Pazartesi, 15:14
Fırıncılar Odası duyurdu: Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
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Kars’ta 3 liradan satılan ekmeğe, Fırıncılar ve Lokantacılar Odası’nca katkı maddelerinin fiyatlarındaki artışlar ileri sürülerek yüzde 33.3 zam yapıldı.

Bu zamla birlikte kentte 3 lira olan ekmek fiyatı 4 lira olarak satılacak.


Ekmek zam Kars Fırıncılar Odası
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