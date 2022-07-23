Pandemiyle birlikte toprağa yönelen çiftçi Pınar Ener: Böyle giderse ekmek 100 lira da olur

23 Temmuz 2022 Cumartesi, 02:00

Çiftçiliğe başlama hikâyesinin pandemiyle birlikte olduğunu söyleyen Ener, “Pandemi birçok insan gibi benim için de bulunmaz bir fırsat oldu. Zamanım bol olunca kendimi dinleme şansı buldum. Ülkede inanılmaz bir hızla artan kanser, depresyon ve bağışıklık sistemi hastalıklarına ek olarak pandemi nedeniyle bozulan dağıtım zinciri kaynaklı fiyat artışları vb. nedenlerle temiz gıda üretmek istedim ve kendimi toprakla uğraşırken buldum” dedi.

Ener, Şubat 2021’de Karpaz’daki köylerden birinden altı dönümlük bir arazi satın alarak çiftçiliğe ilk adımı attığını belirtti.

Karabaşak buğdayı ekmeye başladığını anlatan Ener, “Traktörüm yok, açtırdığım kuyuda su yok, sabanım, çapam, tırmığım yok. Aralık 2021’de dönümüne 150 TL ile başladığımız çapa vb. işlemler için artan mazot fiyatları yüzünden araç sahipleri şu anda 600 TL talep ediyor. Onlar da haksız değil, eskiden bir kilo buğdayla üç litre mazot alınabiliyormuş, şimdi ise dört kilo buğdayla bir litre. Belediye, su fiyatlarını sabitlemedi. İlk 20 tonuna 6 TL, sonrasında 9 TL ve kullanım arttıkça kademeli fiyat talep ediyor.”

TEMİZ GIDA İSTEYİN

Ener’e göre düzgün tarım politikaları güdülmedikçe ekmek 50 TL de olur, 100 TL de... Ener’in insanlara bir de mesajı var:

“Bağımsızlık kendine yetebilmekle başlar ve vatandaş ne satın alırsa üretici onu eker. Kısacası değişim son kullanıcı sayesinde olur. Temiz gıda talep edin ve devleti de yerli üreticiyi desteklemesi için zorlayın. Bu memleket başka türlü kurtulmayacak.”