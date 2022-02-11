Fırıncılardan ekmeğe zam talebi
İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liradan satılmaya başladı. Fırıncılar yapılan zammı yetersiz buldu.
İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.
Fırıncılar giderlerin artmasından dolayı yapılan zammı yetersiz bulduklarını söylediler.
"EKMEĞİN 3,5 LİRADAN SATILMASINI İSTİYORUZ"
210 gram ekmeğin 3 lira olduğunu söyleyen fırıncı Yaşar Sandal, "Ekmek 3 lira oldu ama bu gelen zam bizi kurtarmıyor. Ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyoruz" dedi.
''ENERJİ MALİYETLERİ ÇOK FAZLA ARTTI''
Bir diğer fırıncı Yaşar Karaca ise giderlerinin arttığını belirterek, "Sadece un fiyatları artmadı. Poşet, maya, personel giderleri, enerji maliyetleri çok fazla arttı. Ekmeğe zam geliyor ama maliyetimiz daha fazla yükseliyor. Bu dönemde ayakta kalabilmek için kendimizden kısıyoruz. Ailecek çalışıyoruz ve kar marjı düşük bir şekilde üretime devam ediyoruz. Vatandaşlar tepki gösteriyor ama maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zam yapılıyor. Ekmeğe gelen son zamları da yetersiz buluyoruz" ifadelerini kullandı.
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