Son dakika: Merkez Bankası'ndan dolar ve enflasyon tahmini

11 Şubat 2022 Cuma, 10:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yaptığı şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,75'ten yüzde 34,06'ya çıktı. 12 ay sonrası için ise TÜFE beklentisi yüzde 24,83 oldu.

Merkez Bankası'nın ocak ayında gerçekleştirdiği ankette katılımcıların yıl sonu beklentisi yüzde 29,75 seviyesinde bulunuyordu.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yüzde 24,83 seviyesinde gerçekleşirken, 24 ay sonrası için beklentisi ise yüzde 15,42 seviyesinde oldu.

DOLAR KURU TAHMİNİ

Piyasa katılımcılarının sene sonu dolar kuru tahmini Şubat döneminde 16,04 olurken, önceki ay bu 16,13 seviyesinde bulunuyordu.