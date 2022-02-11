Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira

Limon ve turunç gibi bölgenin simgesi lezzetlerinin bu yıl dalında ucuz ama kadınların ellerinde değerlendiğini söyleyen Bolat, 1 aylık yoğun emek ile hazırladıkları limon ve turunçların toplanması, temizlenmesi ve kaynatılması ile narenciyenin tatlı yolculuğunun kadınların ekonomik kazanç kapısı olduğunu ifade etti.