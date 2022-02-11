Dalında 1 lira, tatlısı 50 lira
Limon ve turunç gibi bölgenin simgesi lezzetlerinin bu yıl dalında ucuz ama kadınların ellerinde değerlendiğini söyleyen Bolat, 1 aylık yoğun emek ile hazırladıkları limon ve turunçların toplanması, temizlenmesi ve kaynatılması ile narenciyenin tatlı yolculuğunun kadınların ekonomik kazanç kapısı olduğunu ifade etti.
''LİMONLAR DEĞERLENDİ''
Her mahallede kadınların fabrika gibi çalıştığını söyleyen Özge Bolat, "Kara kazanda şerbetlerini hazırladık, limonları tek tek dizdik, acılarını çıkardık. Uzun bir hazırlık süreci oldu. Limon dalında kaldı bizde değerlendirdik tatlısını yaptık. Hem sosyal medyadan hem de belediyemiz desteği ile mahallemiz üretime geçti. Kadınlara destek verilince dalında çürüyen limonlar değerlendi'' ifadelerini kullandı.
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