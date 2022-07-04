Firmalar batıyor: Müteahhitler Erdoğan'dan fiyat farkı istedi

Çimento fiyatlarında yaşanan artışlar durdurulmazsa greve gideceklerini ve işçileri işten çıkaracaklarını duyuran İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu, sektörde ardı ardına iflaslar yaşandığını ve firmaların battığını belirterek Erdoğan’dan fiyat farkı istedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00
Firmalar batıyor: Müteahhitler Erdoğan'dan fiyat farkı istedi
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Geçen hafta temmuz ayında çimento fiyatlarında yaşanan artışlar durdurulmazsa greve gideceklerini ve işçileri işten çıkaracaklarını duyuran İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, şimdi de sektörde ardı ardına iflaslar yaşandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından sektördeki sivil toplum kuruluşlarını eleştiren Tellioğlu, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben yayımladığı mesajlarda “Kamu müteahhitlerimizin fahiş fiyat artışlarına karşı aldıkları fiyat farkı yetersiz kalmıştır. Talebimiz, meslektaşlarımızın mağduriyetini giderecek hakkaniyet esaslı yeni bir fiyat farkı veya koşulsuz tasfiyedir” dedi.


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