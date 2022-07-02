Müteahhitleri önceleyen iktidar sosyal konutta ‘olanakları’ anımsadı: 'Ülkenin o kadar kaynağı yok'

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 04:00

TBMM KİT Komisyonu’nda TOKİ’nin hesapları görüşüldü. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Elazığ’da depremzeler için yapılan bazı konutların 2+1 olması konusundaki eleştiriler üzerine, şunları söyledi: “Gönül ister her yere 3+1, 4+1 yapalım ama Türkiye’de sosyal konut ihtiyacının yüksek olduğunu biliyoruz... Ama öyle bir noktaya geliyoruz ki yani hep 2+1 diye, artık terk ederek 3+1, 4+1; ya bu ülkenin kaynağı herkese 3+1, 4+1 üretecek kadar çok geniş değil devlet açısından. Özel sektör açısından bu mümkün ama burada zaten afet konusunun anlamı barınma ihtiyacını kısa sürede sağlamak. Elazığ’da şehir merkezinde bazı 2+1’leri zorunluluktan yaptık.”

Bulut, TOKİ konutlarına yönelik eleştiriler konusunda ise “Siz bir eksik görüyorsunuz ya mesela, onu öyle bir hale getiriyorlar ki siz o fotoğrafa baktığınız zaman her tarafı yıkık dökük olarak görünüyor; inanın o eksiklikleri tamamlayacağız. Ben buraya gelmeden önce Çayyolu üzerinde özel sektörün yaptığı, belki 5-6 milyon liraya satttığı binanın cephesinin bütün yalıtımı düşmüş. Bir aydır yapılmış değil. Kıyas yapmak açısından değil ama bizim şimdiye kadar bir cephemizde öyle bir döküm olsa var ya 1 milyon konut yaptık, yer yerinden oynar” dedi.

"HAZİNE ARAZİSİ ALIYORUZ"

Bulut, TOKİ tarafından 218 millet bahçesinin yapımının planlandığını, bunlardan 25’inin tamamlanarak kullanıma açıldığını, 42 millet bahçesinin de bu yıl içinde bitirileceğini söyledi. Halen 115 millet bahçesinin inşatının sürdüğünü dile getiren Bulut, bu finansmanın nasıl sağlandığı konusunda ise şunları söyledi: “Millet bahçelerinin kaynağı bakanlığımız tarafından karşılanıyor ama bakanlık bunlarla ilgili bize bir nakit ödeme göndermiyor. Nakit ödeme yerine Hazine’den arsalar alıyoruz, o arsaları geliştirmek suretiyle bunların da finansmanını sağlıyoruz” dedi.

OF’A "SİTEM DÖNÜŞÜMÜ"

Bulut, Trabzon’un Of ilçesindeki kentsel dönüşüm projesiyle ilgili olarak, kendisinin de Trabzonlu olduğunu belirttikten sonra şunları söyledi: “Oflular ile uğraşmak zordur yani kentsel dönüşüm açısından... Of’ta çünkü şöyle, orada dayak diyoruz ben onun için onu söyleyeyim. Of’un kentsel dönüşümünü yapmamda tek amaç var. İnsanlarla gittim, konuştum, ikna ettim. Dedim ki, ‘Ben buraya sizin karşınıza niye geliyorum? Bana sitem etmeyin diye. TOKİ başkanıydın, neden Of’a bir şey yapmadın’ diye sormayın diye bu projeyi fırsat varken yapalım, değerlendirelim.”