Fırtınadan kurtulan hamsinin fiyatı düştü

Yayınlanma: 30.11.2023 - 11:54

Güncelleme: 30.11.2023 - 11:54

Karadeniz'de son günlerde etkili olan fırtına sebebiyle birçok balıkçı teknesi denize açılamadı.

Yurttaşlar ise balık tezgahlarındaki son durumu merak etmeye başladı.

İşlerinin düşük olması dolayısıyla kampanya yaptıklarını belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Denizlerde fırtına var, hava kötü. Çok balık da yok. Böyle bir kampanya yaptık. İşlerimiz biraz durgun. İçimizden öyle geldi bir kampanya yapalım dedik. Hamsinin 3 kilosunu 100 liraya satıyoruz. Kilosunu da 35 liradan satıyoruz" dedi.

Fırtınanın etkisini yitirdiği zamanlarda teknelerin denize açıldığını ifade eden Kılıç, "Hava esiyor. Esinti durduğu zaman çıkılıyor ve bir tek hamsi oluyor. Diğer balıklar çok olmuyor. Havaların biraz daha toplanmasını beklersek çeşitliğin ilerleyen zamanlarda bollaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Çok balık çeşidinin bulunmadığı tezgahlarda istavrit kilosu 100, somon kilosu 175, lüfer tanesi 100 ve uskumru ise tanesi 50 liradan satışa sunuluyor.