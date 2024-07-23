Fitch açıkladı! Küresel internet krizi o sektörleri vurdu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, CrowdStrike'dan kaynaklanan yazılım sorununun sağlık ve hava yolu gibi sektörlerin daha fazla etkilendiğini işaret etti.

AA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 10:39
Fitch açıkladı! Küresel internet krizi o sektörleri vurdu
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel internet kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Fitch'ten yapılan açıklamada, küresel sigortalı kayıplara ilişkin ön piyasa tahminlerinin orta ila yüksek tek haneli milyar dolar aralığında olabileceği, sigortacılar için önemli bir etkiye dönüşmeyeceği ancak bunların devam eden taleplere ve davalara tabi olduğu belirtildi.

Açıklamada, CrowdStrike'dan kaynaklanan son yazılım sorununun, küresel sigorta ve reasürans şirketlerinin finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmasının pek olası olmadığı kaydedildi.

En çok etkilenen sigorta kollarının iş kesintisi, koşullu iş kesintisi ve siber olacağı belirtilen açıklamada, seyahat sigortası, etkinlik iptali ile teknoloji hataları ve eksiklikleri gibi daha küçük bazı kolların da etkileneceği aktarıldı.

Açıklamada, sağlık ve hava yolu gibi sektörlerin daha fazla etkileneceğine işaret edilerek, Amerika kıtasının aksine Asya Pasifik ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da iş gününün büyük bir kısmının kesintiden etkilendiği kaydedildi.


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