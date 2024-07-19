Küresel internet kesintisi sistemleri durdurdu! Bakan son durumu açıkladı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 11:27

Güncelleme: 19.07.2024 - 12:14

Microsoft'a siber güvenlik yazılımı sağlayan CrowdStrike'in sistemlerindeki aksaklık sonrası dünya çapında işletmeleri etkileyen büyük bir kesinti yaşanıyor.

Microsoft kaynaklı küresel kesinti, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Bankalar, havayolları ve medya gibi birçok sektörde teknik aksaklıklar yaşandı.

Türk Hava Yolları (THY), bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde sorunlar olduğunu duyurdu. Sorunun giderilmesi için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

Denizbank da teknik aksaklık yaşadığını ve sorunun giderilmesi için çalışma başlatıldığını duyurdu.

PİYASALARI NASIL ETKİLEDİ?

İnternet kullanımındaki küresel aksaklık Türk şirketlerini doğrudan etkileyerek borsaya yansıdı.

Güne 11.144,59 puanla yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, aksaklık sonrası saat 11.35 itibarıyla yüzde 0,40 düşüş göstererek 11.094,85 civarına kadar geriledi.

THY hisse fiyatlarında da sınırlı düşüş görüldü. THYAO hisse fiyatı yüzde 1,25 değer kaybederek 318 liradan 313 liraya geriledi.

BAKAN URALOĞLU'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yaşanan küresel aksaklığa ilişkin, "Siber saldırı söz konusu değildir. Aksaklığın bir bölümünü anlattık. Sistemi bir an önce işler haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"SİBER SALDIRI OLMADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan da bir açıklama geldi. BTK'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır. Ülkemizin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünlerimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ediyoruz."

MICROSOFT AÇIKLAMA YAPTI

Microsoft, Microsoft 365 uygulama ve hizmetlerine erişimde aksaklık yaşandığını ancak sorunu hafifletici önlemler alınmaya devam edilirken hizmetlere erişimde iyileşme görüldüğünü bildirdi.

Mevcut sorunun çeşitli Microsoft 365 uygulamalarını ve hizmetlerini kullanmaya çalışan tüm kullanıcıları etkiliyor olabileceği ifade edilen açıklamada, etkilenen uygulama ve hizmetler arasında Microsoft Defender, Microsoft Teams, Microsoft Purview ve OneDrive'ın da bulunduğu bilgisi verildi.

Sorunun ana nedeni olarak Azure bulut sistemindeki bir yapılandırma değişikliğinden dolayı depolama ve bilgi işlem kaynakları arasında yaşanan kesintiye işaret edildi.

Açıklamada, "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" ifadesi kullanıldı.