Küresel internet kesintisi sonrası Rusya'dan açıklama

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, dünya genelinde bir çok sektörü etkileyen ve durma noktasına getiren küresel iletişim kesintisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:13
Küresel internet kesintisi sonrası Rusya'dan açıklama
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Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, dünya çapında başta havalimanları olmak üzere çok sayıda sektörü etkileyen iletişim kesintisine ilişkin açıklama yaptı.

Ülkedeki havalimanlarında herhangi bir sorun yaşanmadığı belirtilen açıklamada, "Microsoft ile ilgili gelişmeler, kritik altyapı tesislerinde yabancı yazılımların yerine yerli yazılım kullanılmasının önemini bir kez daha gösteriyor" ifadesi kullanıldı.

Ülkenin en büyük bankası Sberbank da yaptığı açıklamada, küresel iletişim kesintisinin Bankanın faaliyetlerini etkilemediğini bildirdi.

Microsoft'a siber güvenlik hizmeti veren CrowdStrike'tan kaynaklanan küresel iletişim kesintisi nedeniyle ABD, Avrupa, Asya ve Avustralya'daki bazı hava yollarında uçuşlar gerçekleştirilemezken, başta Londra Borsası olmak üzere bazı ülkelerdeki bankacılık işlemlerinde de sorunlar bildiriliyor.???????


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