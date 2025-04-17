Fitch küresel büyüme tahminini düşürdü

Yayınlanma: 17.04.2025 - 11:14

Güncelleme: 17.04.2025 - 11:14

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ticaret savaşındaki ciddi tırmanış dolayısıyla ekonomik büyümeye ilişkin tahminlerini düşürdüğünü belirterek, bu yıl küresel ekonominin yüzde 1,9 büyüyeceğini öngördü.

Fitch, geçen ay açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporu için özel bir güncelleme yayımladı.

Kredi derecelendirme kuruluşunun konuya ilişkin açıklamasında, küresel ticaret savaşındaki ciddi tırmanışa yanıt olarak dünya büyümesine ilişkin tahminlerin keskin bir şekilde düşürüldüğü ifade edildi.

ABD'nin 2025'te yıllık büyümesinin yüzde 1,2 ile pozitif kalmasının beklendiği belirtilen açıklamada, ancak büyümenin yıl boyunca yavaşlayarak dördüncü çeyrekte yalnızca yüzde 0,4 olacağının tahmin edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, Çin'in büyümesinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 4'ün altına düşeceğinin, Avro Bölgesi büyümesinin ise yüzde 1'in oldukça altında kalacağının öngörüldüğü belirtildi.

Dünya ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 1,9 olarak gerçekleşmesinin beklendiği, bu oranın Kovid-19 salgını hariç tutulduğunda 2009'dan bu yana en zayıf büyüme oranı olacağı ifade edildi.

Fitch'in mart ayında yayımladığı raporda, küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 2,3 olmuştu.

ABD ENFLASYON TAHMİNİ

Açıklamada, ABD'nin "Kurtuluş Günü" tarifelerinin beklenenden çok daha kötü olduğu belirtilerek, ek tarifelerin 90 gün süreyle durdurulduğu ve Çin ile ABD arasındaki misillemelerin, karşılıklı tarife oranlarını yüzde 100'ün üzerine çıkardığı anımsatıldı.

ABD'nin efektif tarife oranının mart ayındaki varsayımın üzerine çıktığına, ülkenin ticaret politikasını tahmin etmenin zor olduğuna işaret edildi.

Tarife artışının ABD-Çin ticaret akışını önemli ölçüde etkileyeceğine dikkatin çekildiği açıklamada, ABD'de olumsuz arz şokunun belirgin olabileceği ifade edildi.

ABD'ye dair enflasyon tahmininin yüzde 4'ün üzerine revize edildiği bilgisi verilen açıklamada, "Büyük politika belirsizliği iş dünyasının yatırım beklentilerine zarar veriyor, hisse senedi fiyatlarındaki düşüşler hanehalkı servetini azaltıyor ve ABD'li ihracatçılar misillemeden etkilenecek." değerlendirmesi yapıldı.

'FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYORUZ'

Açıklamada, Çin ekonomisinin geçen yıl beklenenden daha hızlı büyüdüğü, ancak net ticaretin büyümenin 3'te 1'ini oluşturduğu belirtilerek, büyümenin keskin bir şekilde yavaşlayacağı ifade edildi.

Gelecek 18 ay içinde ABD'nin gümrük vergisi gelirlerinin bir kısmının vergi indirimleri de dahil olmak üzere ABD ekonomisine geri dönmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, ancak dünyanın en büyük iki ekonomisi yavaşladıkça, yayılma etkilerinin geniş bir alanda hissedileceği ve bu durumun tahminlere yansıyacağı belirtildi.

Açıklamada, kötüleşen büyüme görünümüne rağmen ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine gitmeden önce dördüncü çeyreğe kadar bekleyeceğinin öngörüldüğü vurgulandı.

ABD hanehalkının orta vadeli enflasyon beklentilerinde son 2 ayda endişe verici bir sıçrama yaşandığı belirtilen açıklamada, "ABD dolarındaki şaşırtıcı zayıflama diğer merkez bankalarına gevşeme için daha fazla alan yarattı ve şimdi Avrupa Merkez Bankasından (ECB) ve gelişmekte olan piyasalardan daha derin faiz indirimleri bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, düşük emtia fiyatlarının, büyüme yavaşladıkça ABD dışında parasal gevşemenin daha hızlı olmasını kolaylaştıracağı kaydedilerek, 2025 Brent petrol fiyatı varsayımının 5 dolar azalışla 65 dolara çekildiği bildirildi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

Fitch'in mart ayında yayımladığı raporda, bu yıl ABD'nin yüzde 1,7, Avro Bölgesinin yüzde 0,7, Çin'in yüzde 4,4 büyüyeceği öngörülmüştü.

Kredi derecelendirme kuruluşunun güncel raporunda, bu yıl için tahmin edilen büyüme oranları ABD için yüzde 1,2'ye, Avro Bölgesi için yüzde 0,6'ya ve Çin için yüzde 3,9'a çekildi.

Bu yılki büyüme beklentisi, Japonya için yüzde 0,8 ve Birleşik Krallık için yüzde 1 oldu.

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerin de yer aldığı raporda, ülke ekonomisine dair büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 2,5 ve gelecek yıl için yüzde 3,5 olduğu görüldü.