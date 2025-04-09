Merkez Bankası'nın faiz artışı kredi büyümesini nasıl etkiledi?

Yayınlanma: 09.04.2025 - 10:51

Güncelleme: 09.04.2025 - 10:51

Piyasalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından başlayan sarsıntıya karşı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı önlemler, hem ihtiyaç hem de ticari kredi faizlerinin artmasına neden oldu. Döviz kurlarındaki yükselişi engellemek ve likidite fazlasını çekmek amacıyla TCMB politika faizini artırmasa da, TL maliyetini yükselterek iki haftada ihtiyaç kredi faizlerinde 10 puanlık bir artış yaşanmasına yol açtı. Bu artışlar, kredi büyümesinin de hızlı bir şekilde yavaşlamasına neden oldu.

MERKEZ BANKASI DEVREYE GİRDİ

Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından döviz kurları yükselmeye başladı ve piyasada TL likidite fazlası hızla arttı. TCMB'nın verilerine göre, 18 Mart’tan 7 Nisan’a kadar dolar/TL 36.68 seviyesinden 38 seviyesine çıkarken, Türkiye'nin 5 yıllık iflas risk primi de arttı. TCMB'nın adımlarıyla 7 Nisan itibarıyla likidite fazlası sıfırlandı ve 54.6 milyar lira likidite açığı oluştu.

FAİZ ARTIŞLARI KREDİ BÜYÜMESİNİ YAVAŞLATTI

TCMB'nın aldığı önlemler sonucunda, 14 Mart’ta yüzde 62.73 olan ihtiyaç kredi faizi 21 Mart haftasında yüzde 63.74’e, 28 Mart’ta ise yüzde 72.45’e yükseldi. İki hafta içinde yaklaşık 10 puanlık bir artış görüldü. Diğer yandan, 19 Mart’tan sonra ihtiyaç kredi faizindeki sert yükseliş, tüketici kredilerinin büyümesinde de büyük bir yavaşlama yaşanmasına neden oldu.

TİCARİ KREDİ FAİZLERİ DE YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre, ticari kredi faiz oranları da 19 Mart sonrasında 5 puana kadar arttı. Ticari kredi büyümesindeki yıllıklandırılmış kur etkisinden arındırılmış oran ise 28 Mart’ta yüzde 29,75’e gerileyerek, yüzde 30’un altına indi.