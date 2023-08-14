Fitch Ratings: Pirinç fiyatları daha da artacak

Yayınlanma: 14.08.2023 - 10:57

Güncelleme: 14.08.2023 - 10:59

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, dünyanın en büyük pirinç üreticisi olan Çin'de, ülkenin pirinç üretiminin yüzde 23'ünü gerçekleştiren üç eyalet için sel alarmı seviyeleri yükseltildi. Raporda İç Moğolistan, Jilin ve Heilongjiang'a dikkat çekildi.

CNBC'de yer alan habere göre, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi geçtiğimiz haftalarda yıkıcı sel felaketleriyle sarsıldı. Doksuri Tayfunu Çin'in kuzeyini son yıllarda vuran en kötü fırtınalardan biriydi ve başkent Pekin son 140 yılın en şiddetli yağışlarıyla sarsıldı.

Fitch, bu üç eyaletteki birçok önemli tahıl üretim alanının Doksuri Tayfunu'nun kalıntıları ve şiddetli yağışlardan etkilendiğine ve "Khanun Tayfunu'nun kuzeye doğru ilerlemesiyle yeni bir sel felaketiyle" karşı karşıya kalacaklarına dikkat çekti.

"BU YILKI MAHSUL VERİMİ DÜŞECEK"

Fitch raporunda, hasarın tam boyutunun henüz belli olmamasına rağmen, ıslanan tahıl tarlalarının bu yılki mahsul verimini düşüreceği belirtildi.

"Bu durum Çin'in yerel tahıl fiyatlarını yükseltecek ve potansiyel rekolte kaybını kısmen dengelemek için 2Y23'te ithalatın artmasına neden olacaktır" diyen kredi derecelendirme şirketi, ülkenin kendi hasadının yetersiz kalması halinde daha fazla pirinç ithal etmek zorunda kalabileceğini ve bunun da küresel pirinç fiyatlarını daha da yükseltebileceğini belirtti.

PİRİNÇ FİYATLARI SON 12 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Gıda ve Tarım Örgütü Tüm Pirinç Fiyat Endeksi'ne göre küresel pirinç fiyatları son 12 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Diğer piyasa gözlemcileri, Hindistan'ın geçen ay basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasaklaması ve Tayland'ın düşük yağışlar nedeniyle su tasarrufu yapmak amacıyla çiftçileri daha az pirinç ekmeye çağırmasının ardından daha yüksek pirinç fiyatları tahmin ediyor.

Küresel pirinç ticaretinin yüzde 40'ından fazlasını gerçekleştiren Hindistan, artan iç gıda fiyatlarıyla mücadele etmek için 20 Temmuzda basmati olmayan beyaz pirinç ihracatını yasakladı.

Pirinç fiyatları son on yılın en yüksek seviyelerinde seyrederken, kaba pirinç vadeli işlemleri son olarak yüz ağırlık (cwt) başına 15,98 dolardan işlem gördü.

Fitch raporunda pirincin yanı sıra sel riskinden etkilenecek olan İç Moğolistan, Jilin ve Heilongjiang'da yetiştirilen başlıca ürünler arasında mısır ve soya fasulyesi de gösterildi. Çin'in bu yıl her iki tahılı da geçen yıla kıyasla daha fazla ithal etmesi bekleniyor.