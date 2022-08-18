Fitch Ratings, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti

Fitch Ratings, Ukrayna'nın kredi notunu CC'ye yükseltti.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 10:04
Fitch Ratings, Ukrayna'nın kredi notunu yükseltti
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Kredi derecelendirme kuruluşu, Ukrayna'nın geçtiğimiz hafta dış borcunu yeniden yapılandırması sonrasında kredi notunu "Sınırlı Temerrüt-RD" seviyesinden "CC"ye yükseltti.

Fitch, CCC+ veya altındaki kredi notları için görünüm belirtmiyor.


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