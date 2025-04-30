Fitch Ratings'ten kritik Türkiye toplantısı!

Fitch Ratings, 7 Mayıs'ta Türkiye ve bankacılık sektörü üzerine bir webinar düzenleyecek. Uzmanlar, Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gelişmeleri sonrasında güncel kredi değerlendirmelerini ve bölgesel makroekonomik durumları ele alacak. Webinar, Fitch'in üst düzey yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek.

Fitch Ratings'ten kritik Türkiye toplantısı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.04.2025 - 13:16

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 7 Mayıs tarihinde Türkiye ve bankacılık sektörü üzerine bir webinar düzenleyecek.

Duyuruda, "Uzmanlarımız, ülkedeki en son siyasi ve ekonomik gelişmelerin ardından güncel kredi değerlendirmelerini sunacak. Ayrıca, ABD'nin ticaret politikalarının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ve bölgesel makroekonomik gelişmelere dair en güncel öngörülerimiz hakkında bilgi verilecektir" ifadelerine yer verildi.

TOPLANTI 7 MAYIS'TA

7 Mayıs'ta Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olan "Fitch on Turkiye: Sovereign and Banking Sector Perspectives" başlıklı webinarda, Fitch'in Gelişmekte Olan Piyasa EMEA Bankaları Direktörü Lindsey Liddell, Gelişmekte Olan Avrupa Ülke Kredi Notları Kıdemli Direktörü Erich Arispe Moreles ve Fitch Türk Bankaları Direktörü Ahmet Kılınç konuşmalarını gerçekleştirecek.

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 25 Temmuz 2025 tarihinde açıklayacak.


Etiketler: #Fitch Ratings #türkiye #Türkiye ekonomisi #toplantı

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