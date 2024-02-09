Fitch, THY'nin kredi notunu açıkladı

Yayınlanma: 09.02.2024 - 11:25

Güncelleme: 09.02.2024 - 11:25

Türk Hava Yolları (THY) Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan duyuruda, Fitch'in 08.02.2024 tarihinde şirketin kredi notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Durağan" olarak onayladığını bildirdi.

Ayrıca, THY'nin 2015 yılında ihraç ettiği ve dikkate değer bir finansal araç olan USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunun da Fitch tarafından "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.

THY'den konuyla ilgili KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 08.02.2024 tarihinde şirketimizin kredi notunu "B+" seviyesinde ve not görünümünü "Durağan" olarak teyit etmiştir. Ayrıca, şirketimizin 2015 yılında ihraç ettiği USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu da "BB-" olarak teyit etmiştir."