Fitch, Türkiye'nin uluslararası rezervlerini işaret etti: İyileşme sürdürülebilir değil

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 09:37

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 09:37

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yaptığı açıklamada, Türkiye’nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürülebilir olmadığını belirterek, genel seçim öncesinde ülkenin yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığını belirtti.

Dün Merkez Bankası, resmi rezerv varlıklarının aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 artarak 128,7 milyar dolara yükseldiğini açıklamıştı. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,8 artışla 75,4 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 6,6 yükselişle 45,8 milyar dolara çıktı.