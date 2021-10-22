Fitch’ten TCMB kararına ilişkin kritik değerlendirme: ‘Siyasi bağlamın rol oynadığı görülüyor’

22 Ekim 2021 Cuma, 18:15

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından Fitch Ratings'in Türkiye'den de sorumlu kıdemli direktörlerinden Erich Arispe Reuters'a açıklamalarda bulundu.

Arispe, “Türkiye'nin erken faiz indirimleri, belirsizliği artıran yanlış politika adımlarıdır” dedi. Direktör, “TCMB'nin faiz kararında siyasi bağlamın rol oynadığı görülüyor” değerlendirmesinde bulunarak şunları kaydetti:

* “Ödemeler dengesi kaynaklı belirgin baskı oluşması halinde ortodoks (politikalara) faiz artışına yeniden dönüş olabilir

* TCMB'nin TL'yi savunmaya ihtiyaç duyarsa buna ilişkin çok sınırlı bir alanı var

* 2021’in sonu için yüzde 17.2 olarak öngördüğümüz enflasyon tahminimiz üzerinde riskler yukarı yönlü...”