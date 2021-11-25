Fitch'ten Türk Lirası yorumu: Riskleri artırdı

25 Kasım 2021 Perşembe, 09:46

Fitch Kıdemli Bankacılık Direktörü Lindsey Liddell Bloomberg HT’den Erol Oytun Ercan'a yaptığı değerlendirmede TL'deki değer kaybının Türk bankalarının kredi profilleriyle ilgili riskleri artırdığını belirtti.

“Sektörün kredilerinin yüzde 36’lık önemli bir kısmının Döviz cinsi olduğu düşünüldüğünde TL’deki değer kaybı varlık kalitesi risklerini artırıyor” diyen Liddell, döviz cinsi risk ağırlıklı kalemlerdeki artıştan dolayı kurdaki yükselişin aynı zamanda sermaye yeterlilik oranlarında düşüşe neden olduğunu dile getirdi.

Liddell, bankaların döviz cinsi risk ağırlıklı kalemlerdeki hesapta 252 günlük ortalamayı kullanmalarına izin verilmesini sağlayan sermaye hesabı kolaylıklarıyla ilgili düzenlemenin uzatılmasının Türk lirasındaki düşüş durumunda sermaye yeterlilik oranlarına destek sağladığını vurguladı.

Türk lirasındaki değer kaybının yüksek döviz cinsi borçluluktan dolayı Türk bankaları için refinansman riskini de artırdığını belirten Liddell, Türk lirasındaki değer kaybının döviz cinsi mevduat çıkışları düşünüldüğünde likidite riskleri de yaratabileceğini vurguladı.

"OYNAKLIĞI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Kurumun yakın zamanda bir ara değerlendirme raporu yayımlayıp yayımlamayacağıyla ilgili soruya ise Kıdemli Direktör Erich Arispe, “Son günlerde kurda görülen oynaklık düşünüldüğünde bunun makroekonomik ve finansal istikrara olan etkilerini ve ilgili makamların tepkilerini yakından takip ediyoruz” dedi.

En son yaptıkları not değerlendirmesinde ödemeler dengesi ve makroekonomik istikrar ile ilgili risklere vurgu yaptıklarını belirten Arispe, “Bunların arasında döviz rezervlerinin erimesi ya da beklenenden erken gelen faiz indiriminin yatırımcı güvenini düşürerek bankacılık ve özel sektör üzerindeki baskıyı artırması da yer alıyordu” diye ekledi.

“TÜRK BANKA NOTLARI OPERASYONEL ORTAMIN BASKISI ALTINDA”

Fitch Ratings, Ekim ayında yayımladığı bir raporda Türk bankaların büyük bölümünün kredi notlarının zorlu operasyonel ortam nedeniyle baskı altında kalmaya devam ettiğini belirtmişti.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yayımlanan raporda, Fitch’in Türk bankacılık sektörü için operasyonel ortam puanının ‘B+’ olduğunu hatırlatılarak, bu puanın “Türkiye’nin makro ve siyasi oynaklığını, para birimi zayıflığını, enflasyonist baskılarını ve yatırımcı algısını” yansıttığı ifade edilmişti.

Raporda, “Bankaların varlık kalitesi operasyonel ortam oynaklığı, kayda değer döviz borçlanması, yüksek TL faiz oranları ile inşaat, gayrimenkul, enerji ve turizm gibi yüksek riskli sektörlerle ilişkileri nedeniyle baskı altında” denilmişti.

Fitch Ratings, Ağustos ayında Türkiye’nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise “durağan” olarak teyit ettiğini açıklamıştı.