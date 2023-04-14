Telefon satışındaki fiyat artışı, kiralama talebini patlattı

Yayınlanma: 14.04.2023 - 16:40

Güncelleme: 14.04.2023 - 16:40

Mevcut ekonomik konjektür süreli kullanımı olan varlıklara yatırım yapmaktansa, paranın değerini korumak amacıyla uzun dönemli yatırım araçlarına yönelimi tetikledi. Elektronik ürün perakendesinde yansımada yenilenmiş cihaz pazarının ve kiralamanın önünü açtı.

Dünyada yenilenmiş telefon pazarı gelişmiş ülkelerde sıfır telefon pazarının yüzde 20’sine kadar ulaşmış durumda. 10 milyon sıfır telefon satışının yapıldığı bir ülkede bunun 2 milyon adetini yenilenmiş telefonlar oluşturuyor.

Bu oran Türkiye’de henüz yüzde 1’lerde. Ancak 2026 yılına kadar rakamın yüzde 15’lere çıkması bekleniyor. Son yıllarda gerek döngüsel ekonomiye katkısı gerekse uygun fiyatlı olması nedeniyle tüketicilerin yoğun ilgi gösterdiği yenilenmiş telefon pazarının, mevcut ekonomik tablo nedeniyle daha da ivme kazanması bekleniyor. Yenilenmiş cihazlar yenileme süreleri göz önünde bulundurulduğunda daha ağırlıklı yaşını almış modellerden oluşuyor. Bu noktada son teknolojiyi kullanmak isteyen kullanıcıların ve firmaların en önemli durağı da Kiralama opsiyonu oldu.

2021 yılında Sinan Ventura, Alper Erdem, Cenk Yılmaz ve Elif Kapıcı ortaklığıyla kurulan Kiralabunu.Com da bu alanda hızlı büyümesiyle dikkat çeken platformlardan ilki.

Kiralamaya yönelimin yüzde 55’in üzerindeki enflasyonda kullanıcılara yüzde 35’in üzerinde tasarruf sağladığının da altını çizen Kiralabunu Kurucu Ortağı Sinan Ventura, “Günümüz koşullarında kiralamaya talep patladı. Tüketiciler artık paralarını 10 bin TL’lik telefonlara yatırmak yerine, farklı yatırımlarda değerlendirip enflasyonla eşdeğer 16 bin TL’lere çıkarma yoluna gidiyor. Bu durumda aydan aya 500 tl 'ler ile senelik sadece 6 bin TL’lik kiralama yaparak hem ürünü kullanıyor hem de sermayesi yanına kalıyor” diye anlatıyor.

“TELEFON ARTIK BİR İHTİYAÇ, LÜKS DEĞİL”

Telefonun artık tüketicilerin gözünde başat bir ihtiyaç olarak görüldüğüne de değinen Ventura; spekülasyonların, kriz ve zam söylentilerinin etkisiyle sektörde hareketliliğin artığını belirtiyor.

Ventura ürünlere zam geleceğine yönelik alınan duyumların ve kurdaki oynaklıkların tüketicilerin cihaz değiştirme / alma kararını öne çekmeye yönlendirdiğine dikkat çekiyor.

"YÜKSEK FİYATLARIN ETKİSİ…"

Sahiplenmek yerine erişime olan yönelimin arttığından bahseden Ventura, şunları ekliyor: “Cep telefonu gibi ürünlerin yükselen fiyatları ve sıklaşan teknoloji güncellemeleriyle birlikte kullanım ömrünün düşmesi, kiralama modeline olan ilgiyi giderek artıyor. Kullanıcılar artık sıfır ürün satın alma yaparak kart limitlerini kullanmak da istemiyor. O nedenle uzun dönem kiralayıp hasar onarım garantisiyle ürünleri rahatça kullanmayı tercih ediyor.”