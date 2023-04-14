Mart ayının en hızlı Android telefonları belli oldu
Her ay olduğu gibi AnTuTu, mart ayının en hızlı 10 Android telefonunu açıkladı.
Akıllı telefonları ve diğer mobil cihazların hızını test etmek için kullanılan AnTuTu tarafından en hızlı Android cihazlar açıklandı. Şubat ayında açıklanan listeye göre en hızlı cihaz, Nbuia Red Magic 8 Pro Plus olmuştu. Nbuia’yı ise Vivo X90 Pro Plus takip etmişti.
EN HIZLI ANDROID TELEFONLAR LİSTESİ
Mart ayının en hızlı telefonu ise Red Magic 8 Pro Plus oldu. Vivo X90 Pro Plus ise ikinci sırada en hızlı telefon oldu.
Üçüncü sırada ise Xiaomi 13 Pro, dördüncü sırada Xiaomi 13 ve beşinci sırada ise Samsung Galaxy S23 Plus yer alıyor.
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