Fiyatı 400 liraya yaklaşınca marketler önlem aldı

08 Mayıs 2022 Pazar, 10:35

Türkiye'de birçok market ürününe zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Uzun geçen kışın bitmeye başlamasıyla, denize girme ve güneşlenme hayali kuranlara güneş kremi fiyatları şoku geldi. Güneş kremlerinde fiyatlar yaz sezonunun yaklaşması ile 400 liraya ulaştı. Bazı markalar güneş kreminde indirime gitti. Garnier güneş kremi 259 liradan 181 liraya, Nivea güneş kremi 274 TL'den 192 liraya düştü.

Marketler bir yandan da Market hırsızlığının önüne geçmek için alarmlı kutu taktı. Kahve, bebek maması ve çikolatadan sonra güneş kremlerine de alarm takılmaya başlandı.

En yaygın kullanılan güneş kremi markası Nivea Sun, market raflarındaki fiyatları ile dudak uçuklattı.

2020 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 80 TL

2021 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 160 TL

2022 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 340 TL

KURA RAĞMEN ARADAKİ FARK ŞAŞIRTTI

Almanya'da güneş kremi fiyatları market raflarında 7,99 Euro (125 TL) , Almanya'da net asgari ücret 1.584,00 Euro (24.980,00 TL). Türkiye'deki satış fiyatı ile arasındaki farkın büyük kısmı vergilerden oluşuyor.

Asgari ücrete oranla güneş kremi Almanya'da 198 tane alınabiliyorken, Türkiye'de asgari ücretle aynı güneş kremi yalnızca 13 tane alınabiliyor.