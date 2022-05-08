Fiyatı 400 liraya yaklaşınca marketler önlem aldı
Güneş kremlerinde fiyatlar yaz sezonunun yaklaşması ile 400 liraya ulaşınca marketler ürünleri alarmlı kutulara koyarak hırsızlığın önüne geçmek için önlem almaya başladı.
Türkiye'de birçok market ürününe zam üstüne zam gelmeye devam ediyor. Uzun geçen kışın bitmeye başlamasıyla, denize girme ve güneşlenme hayali kuranlara güneş kremi fiyatları şoku geldi. Güneş kremlerinde fiyatlar yaz sezonunun yaklaşması ile 400 liraya ulaştı. Bazı markalar güneş kreminde indirime gitti. Garnier güneş kremi 259 liradan 181 liraya, Nivea güneş kremi 274 TL'den 192 liraya düştü.
Marketler bir yandan da Market hırsızlığının önüne geçmek için alarmlı kutu taktı. Kahve, bebek maması ve çikolatadan sonra güneş kremlerine de alarm takılmaya başlandı.
En yaygın kullanılan güneş kremi markası Nivea Sun, market raflarındaki fiyatları ile dudak uçuklattı.
2020 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 80 TL
2021 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 160 TL
2022 yılı Nivea güneş kremi market fiyat ortalaması 340 TL
KURA RAĞMEN ARADAKİ FARK ŞAŞIRTTI
Almanya'da güneş kremi fiyatları market raflarında 7,99 Euro (125 TL) , Almanya'da net asgari ücret 1.584,00 Euro (24.980,00 TL). Türkiye'deki satış fiyatı ile arasındaki farkın büyük kısmı vergilerden oluşuyor.
Asgari ücrete oranla güneş kremi Almanya'da 198 tane alınabiliyorken, Türkiye'de asgari ücretle aynı güneş kremi yalnızca 13 tane alınabiliyor.
Video Haberler
- Bir gecede onlarca araç soyuldu
- Taksim'de dehşet: Ölmek için altgeçitten atladı
- Uyarıda bulundu: Mikroplastikler ete karışıyor
- Faslı turiste 'Erdoğan'a hakaret' iddiasıyla gözaltı
- İki ayrı operasyon: 'Gargamel' gözaltına alındı!
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- İzmir'de denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu
- Hayat pahalılığından yaptım
- Arkadaşların buluşması faciayla bitti!
- İzmir'de saat 03.00'te faciadan dönüldü
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'ndan 'vız gelir tırıs gider' özrü!
- 'Otobüs' eleştirisi istifa getirdi
- 'İktidara toz kondurmaması...'
- Türkiye'ye korkutan rezerv uyarısı
- Cezaevinde intihar etti!
- İnce, ikinci turda kime oy vereceğini açıkladı
- Ceyhan'dan dikkat çeken paylaşım!
- Say'dan İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı
- Bir anda yere yığılmıştı: Gülben Ergen'den haber var
- Devlet Su İşleri'ne tartışmalı atama