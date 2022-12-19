Fiyatı eti geçti! Çıntar satıcısından ilginç etiket

19 Aralık 2022 Pazartesi, 11:51

Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda arttı.

Kilosu 130 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen yurttaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor. Özellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satan yurttaşlar, adeta bayram yapıyor.

DOKUNMAK, KOKLAMAK, FOTĞRAF ÇEKMEK...

Denizli’nin Çameli’nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan yurttaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu. Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı.

Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü. Satıcılar, tezgahtaki çıntarların üzerine “dokunmak 15 TL, koklamak 20 TL, fotoğraf çektirmek 25 TL” ve “kilosu 150 TL” yazarak dikkat çekmeye çalıştı.



