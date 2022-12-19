Benzin ve motorine önce dev zam sonra indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (19 Aralık 2022)

Benzin ve motorine geçen haftanın sonunda arka arkaya zam geldi. Fiyatlardaki yükselişin ardından benzin ve motorine yarın indirim gelmesi bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 09:29
Benzin ve motorine önce dev zam sonra indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (19 Aralık 2022)
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Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 0.61, motorinde 0.77 TL indirim yapılacak.

Benzin fiyatlarına 16 Aralık'ta 1 lira 7 kuruş zam gelmiş, benzinin hemen ardından da motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artmıştı.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 22.75

Benzinin litresi 18.51

Ankara

Motorin litresi 22.95

Benzinin litresi 18.74

İzmir

Motorin litresi 23.02

Benzinin litresi 18.72

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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