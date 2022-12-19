Benzin ve motorine önce dev zam sonra indirim: Güncel benzin ve motorin fiyatları (19 Aralık 2022)
Benzin ve motorine geçen haftanın sonunda arka arkaya zam geldi. Fiyatlardaki yükselişin ardından benzin ve motorine yarın indirim gelmesi bekleniyor.
Uluslararası gelişmelerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında değişkenlik sürüyor.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 0.61, motorinde 0.77 TL indirim yapılacak.
Benzin fiyatlarına 16 Aralık'ta 1 lira 7 kuruş zam gelmiş, benzinin hemen ardından da motorinin litre fiyatı 1 lira 70 kuruş artmıştı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 22.75
Benzinin litresi 18.51
Ankara
Motorin litresi 22.95
Benzinin litresi 18.74
İzmir
Motorin litresi 23.02
Benzinin litresi 18.72
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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