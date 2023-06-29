Fiyatlar arttı, tatil kısaldı

Yayınlanma: 29.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 29.06.2023 - 03:00

Döviz kurundaki artış, gelirlerin erimesi ve yüksek enflasyona yenilen yurttaşın gönlünce tatil yapması hayal oldu. İç turizmde yüzde 100’ü aşan zamlarla yükselen oda fiyatları nedeniyle, geceleme sayıları düştü. Pandemi yılı 2020’de 10.9 olan ortalama geceleme sayısı, 2022’de 8.2’ye geriledi. Bu yıl ise ağırlıklı 4-5 gecelik paketler tercih ediliyor. Seyahate çıkabilenler de en çok arkadaş veya akraba evinde kalıyor. Turizmcilere göre bu yıl yerli turist tarafındaki talebin sınırlı kalmasına neden olacak.

Hizmet İhracatçıları Birliği Turizm Komitesi Üyesi Burhan Bülbüloğlu, fiyat artışlarından dolayı yerli turistten yüksek talep gelmediğini vurgulayarak “Fiyatlar en az yüzde 80-100 arasında yükseldi. Bu artıştan kaynaklı iç piyasada turistin konaklama süresi düştü. Yerli turist genelde 1 haftalık tatil planı yapardı şimdi 3-4 geceye düştü. Şu anda kişi başı bir gecelik otel fiyatı 2 bin 500 TL ile 3 bin TL arasında, maliyet artışlarıyla fiyatlar da artıyor. Temmuz ve ağustosta fiyatlar daha da artar” dedi.

Deprem sonrası rezervasyonların adeta durduğunu bu dönemde turisti rakip ülkelere kaptırdıklarını dile getiren Bülbüloğlu, bu yıl Türkiye’nin 60 milyon turist hedeflediğini, her şey iyi giderse hedefin tutabileceğini ifade etti.

(Ali Onaran)

"ALTERNATİF TURLAR HAZIRLIYORUZ"

Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, paket turların enflasyon oranında arttığını, müşteri çekmek için uygun fiyatlı turlar yapmaya başladıklarını anlatarak “Antalya’da fiyatlar pahalı diye alternatif tur paketleri hazırlıyoruz. Mesela gecelik otel fiyatı 7-8 bin TL, biz bunun yerine alternatif olarak 12-13 bin TL’ye 1 hafta Karadeniz turu yapıyoruz” dedi. Yurtiçinde 5-6 gün olan turların bu yaz 5-2 güne indiğini vurgulayan Onaran, bunun ana nedeninin yükselen fiyatlar olduğunu aktardı. Eskiden otellerle 1 yıllık kontratlar yaptıklarını anımsatan Onaran, “Şimdi fiyat artışları nedeniyle 3 ayda bir kontrat yeniliyoruz. Ama yine de fiyatlar artıyor” ifadesini kullandı.

(Yurttaşlar tatil bölgelerinde yüksek konaklama fiyatları nedeniyle sokakta kalıyor.)

YURTTAŞIN SEYAHATİ ZİYARET AMAÇLI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması”na göre 2022’de toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0.8 azaldı. Toplam geceleme sayısı da aynı dönemde yüzde 7 düştü buna karşılık harcamalar yüzde 96.7 artarak 114 milyar lirayı aştı. 2022 yılında yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 65,6 ile ilk sırada yer aldı. seyahate çıkanlar 288 milyon 905 bin geceleme sayısıyla en çok “arkadaş, akraba evinde” konakladı. Bunu 73 milyon 478 bin gecelemeyle “kendi evi”, 34 milyon 588 bin geceleme sayısıyla “otel” takip etti.