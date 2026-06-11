Fiyatlar son 7 ayın en düşük seviyesinde: Altındaki sert düşüş geçici mi kalıcı mı?

Küresel piyasalarda altın fiyatları, ABD’den gelen güçlü istihdam verileri ve Batı Asya’daki jeopolitik gerilimlerin etkisiyle sert düşüş yaşadı. Tarım dışı istihdamın 172 bin ile beklentileri aşması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) “yüksek faiz” politikasını daha uzun süre sürdürebileceği beklentisini güçlendirdi.

Aynı dönemde Batı Asya’da artan askeri hareketlilik, petrol fiyatlarını yukarı çekerek küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmeler, faiz getirisi olmayan altından tahvillere yönelimi artırarak ons altının 4.024 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Bu seviye, son 4 ayın en düşük noktası olarak kayıtlara geçti.

TEKNİK SEVİYELERDE TEPKİ ALIMLARI

Ons altın, “aşırı satım” bölgesine girmesinin ardından kurumsal yatırımcıların alımlarıyla toparlanma gösterdi. Dünya Altın Konseyi verileri, merkez bankalarının fiziki altın alımlarını sürdürmesinin fiyatlarda güçlü bir taban oluşmasına katkı sağladığını ortaya koydu.

Piyasalarda yaşanan yükseliş, “cazip fiyat seviyelerinde teknik tepki” olarak değerlendirilirken ons altın 4.080 dolar bandında dengelenme eğilimine girdi.

YURTİÇİNDE GRAM ALTIN

Küresel altın fiyatlarındaki oynaklık yurtiçi piyasalara da yansıdı. Dolar/TL kuru ve ons altındaki hareketlerle birlikte gram altın 6.073 TL seviyesinde işlem görüyor.

Kapalıçarşı ve bankacılık kanallarında fiziki altına olan talebin devam etmesi, düşüşlerin yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak görüldüğüne işaret ediyor.

Analistlere göre ons altında 4.200 dolar direncinin aşılması durumunda yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanması mümkün olabilir.