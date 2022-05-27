Altın haftanın son gününü yükselişle tamamladı

27 Mayıs 2022 Cuma, 16:57

Altın piyasasında, en düşük 971 bin lira, en yüksek 983 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artarak 971 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 646 milyon 207 bin 975,41 lira, işlem miktarı ise 662,11 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 807 milyon 834 bin 216,34 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 963.000,00 1.840,60

En Düşük 971.000,00 1.838,00

En Yüksek 983.500,00 1.863,00

Kapanış 971.000,00 1.855,00

Ağırlıklı Ortalama 974.683,81 1.855,48

Toplam İşlem Hacmi (TL) 646.207.975,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 662,11

Toplam İşlem Adedi 45