Fiyatlar yurttaşı bireysel kesim yerine bağış ve ortaklığa yöneltti: Kriz, geleneği değiştiriyor

Büyükşehirlerde küçükbaş kurbanlıklar 20 bin TL’yi, büyükbaş hisse fiyatları ise 30- 35 bin TL’yi aşarken, dar ve orta gelirli vatandaşlar çareyi dijital platformlardan bağış yaparak ya da ortak kesim yoluna giderek buldu.

Hayvan yemi, bakım, nakliye, kesim ve işçilik maliyetlerindeki artış, kurbanlık fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. 2025 yılında büyükbaş bir hayvanın fiyatı 210 bin TL’ye kadar çıkarken yedi hisseli sistemde kişi başı maliyet 35 bin TL’yi buldu. Küçükbaş hayvan fiyatları ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 60’tan fazla arttı.

Artan fiyatlar karşısında bireysel kesimden uzaklaşan vatandaşlar, daha uygun fiyatlı olduğu için dijital bağış sistemlerine yöneliyor. İstanbul’da yaşayan dört çocuk babası Hasan Y., geçen yıl kendi aldığı küçükbaşı bu yıl alamadığını belirterek şöyle konuştu:

'PARAM YETMEDİ'

“Kasaptan kesim ücretine kadar her şey başlı başına masraf. Bu yıl kardeşimle birlikte bir STK üzerinden hisse aldık, videolu. Bizim için hem uygun hem de zahmetsiz oldu.” Benzer şekilde, memur emeklisi Nurten Dalkıran da ekonomik gerekçelerle bağışı tercih edenlerden: “Kurban niyetiyle kenara para ayırdım ama pazara bir gittim, param yetmiyor. O yüzden bağış yapmayı tercih ettim. En azından dini görevimi yerine getirmiş oluyorum.”

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, et krizinin temelinde yapısal sorunlar olduğunu vurgulayarak uyarıda bulundu:

“Hayvan sayımız yetersiz. Süt hayvanları kesime gidiyor, bu da et arzını azaltıyor. Meralarımız maden şirketlerine açılıyor, talan ediliyor. Yem fiyatları çok yüksek. Bu ortamda üretici maliyeti karşılayamıyor. Yurtdışından hayvan ithalatı geçici bir çözümdür. Kalıcı çözüm, üreticinin desteklenmesi ve meraların korunmasıdır.”