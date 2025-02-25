Fiyatlarda artış sinyali: Sigara ücretlerine yeni zam yolda!

Sigara fiyatlarına yeni bir zam daha gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol fiyatlarında değişiklik beklenmediğini belirtti.

Fiyatlarda artış sinyali: Sigara ücretlerine yeni zam yolda!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.02.2025 - 09:51

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 2025'te sigara fiyatlarına bir zam daha yapılacağını açıkladı. Alkolde fiyat artışı öngörmediklerini belirten Dündar, "Sigaraya mart ayında 5 lira zam bekleniyor" dedi.

Yeni yılın başlamasıyla birçok ürüne zam gelirken, sigara fiyatları da ÖTV'nin yüzde 7,56 artırılmasıyla yükseldi. Bu durum, sigara fiyatlarını daha da yukarı çekti.

Sigaraya en az 5 lira zam yapılmasının ardından yeni bir fiyat artışı daha gündeme geldi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, alkol ve sigara fiyatlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Dündar, "Alkole zam gelmeyecek. Sigaraya ise mart ayında 5 lira zam bekleniyor" dedi.

Öte yandan Dündar, sahte içki tüketimi nedeniyle yaşanan ölümlerin halk sağlığı açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu da vurguladı.


Etiketler: #Sigara #TBYD #zam

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