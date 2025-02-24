SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

YAPILACAK KESİNTİLER BELİRLENDİ

Son birkaç yılda yapılan denetimlerde, sahte sigortalılık tespit edilen kişi sayısının 100 bine yaklaştığı ve bu kişilerin emekli maaşlarında yapılacak kesintilerin belirli olduğu açıklandı.