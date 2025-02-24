SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

SGK sahte sigortalılık denetimlerine hız verdi. Usulsüz emeklilik tespitleri sonrası ciddi yaptırımlar uygulanıyor.

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 10:18
SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle Türkiye'deki toplam emekli sayısı 17 milyona yaklaşırken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaşı alan yurttaşlar üzerindeki denetimlerini 'sahte sigortalılık' incelemeleriyle sıkılaştırmaya başladı.

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

YAPILACAK KESİNTİLER BELİRLENDİ

Son birkaç yılda yapılan denetimlerde, sahte sigortalılık tespit edilen kişi sayısının 100 bine yaklaştığı ve bu kişilerin emekli maaşlarında yapılacak kesintilerin belirli olduğu açıklandı.

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

Tespit edilen usulsüzlüklerde SGK, ilk aşamada kişiye ikamet adresine tebligat gönderiyor ve savunma yapılması için ilgili ilçe SGK merkezine başvuru talep ediyor. 

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

Bu savunma için 3 iş günü içinde davet edilen kişilerin yanıt vermesi gerektiği vurgulanıyor.

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

Usulsüzlüklerin SGK kaynaklı olması halinde 5 yıl geriye dönük faizsiz ödeme alınırken, yurttaş kaynaklı ise 10 yıl geriye dönük faizli ödeme tahsil ediliyor.

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

USÜLSÜZLÜK DURUMUNDA MAAŞLAR KESİLECEK

SGK tarafından yapılan denetimlerde, emekliliği usulsüz olanların maaşları kesiliyor. Alınan emekli maaşları yasal faiziyle birlikte hesaplanarak geri ödemesi talep ediliyor.

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

Ayrıca, sahte sigortalılık yapan işyeri sahipleri ve sigortalı bildiren kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuluyor.

SGK süreci hızlandırdı: 100 bin emeklinin maaşı kesilecek!

DENETİMLER GEÇMİŞ DÖNEMLERİ KAPSIYOR

Sahte sigortalılık denetimlerinde geriye dönük inceleme için herhangi bir süre sınırlaması bulunmuyor ve geçmiş dönemler de kapsanabiliyor.

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