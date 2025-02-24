SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!
Emekli bayram ikramiyesinde zam tartışmaları sürüyor. Artış oranına yönelik beklentiler ve kulislerde konuşulan olasılıklar gündemde.
Emeklilerin bayram ikramiyesi ekonomi kulislerinde gündemde.
Artış oranının düşük kalması nedeniyle eleştiriler artarken, ikramiyeye ilişkin yeni iddialar gündeme geliyor.
İşte kulislerde konuşulanlar...
SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.
Karakaş, önceki yıllardaki uygulamalara dikkat çekerek, 2018-2020 arasında 1.000 TL olarak sabit kalan ikramiyenin, 2021’de yüzde 10 artışla 1.100 TL’ye, 2023’te ise 2 bin TL’ye çıkarıldığını, 2024’te ise seçim etkisiyle yüzde 50 zamlanarak 3 bin TL’ye ulaştığını belirtti.
Hesaplamalara göre, eğer ikramiye asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bugünkü tutarının en az 13 bin 705 TL olması gerekiyordu. Ancak Ankara’daki kulis bilgilerine göre, böyle bir rakamın gündemde olmadığı ifade ediliyor.
Karakaş, ekonomi yönetiminin ikramiye artışını belirlerken hedeflenen enflasyon oranını dikkate aldığını vurguladı.
ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
16 milyondan fazla emekli ve hak sahibinin bulunduğu göz önüne alındığında, bütçeye getireceği yük nedeniyle artışın en fazla 3 bin 720 TL seviyesinde tutulabileceği dile getiriliyor.
Öte yandan, refah payı ve seyyanen zamdan yararlanamayan emeklilerin tepkisini hafifletmek için teşkilat ve milletvekillerinin önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifiyle bu rakamın 4 bin TL’ye çıkabileceği konuşuluyor.
Ancak ikramiye artışının 4 bin TL’yi aşmasının beklenmediği belirtiliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- Bayraktaroğlu'nun Ali Koç ve MHP iddiası gündem oldu
- 'Riski üstlenen kararı verir...'