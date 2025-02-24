SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Emekli bayram ikramiyesinde zam tartışmaları sürüyor. Artış oranına yönelik beklentiler ve kulislerde konuşulan olasılıklar gündemde.

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 13:01
SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Emeklilerin bayram ikramiyesi ekonomi kulislerinde gündemde. 

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Artış oranının düşük kalması nedeniyle eleştiriler artarken, ikramiyeye ilişkin yeni iddialar gündeme geliyor.

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

İşte kulislerde konuşulanlar...

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili kulis bilgilerini paylaştı.

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Karakaş, önceki yıllardaki uygulamalara dikkat çekerek, 2018-2020 arasında 1.000 TL olarak sabit kalan ikramiyenin, 2021’de yüzde 10 artışla 1.100 TL’ye, 2023’te ise 2 bin TL’ye çıkarıldığını, 2024’te ise seçim etkisiyle yüzde 50 zamlanarak 3 bin TL’ye ulaştığını belirtti.

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Hesaplamalara göre, eğer ikramiye asgari ücrete endekslenmiş olsaydı bugünkü tutarının en az 13 bin 705 TL olması gerekiyordu. Ancak Ankara’daki kulis bilgilerine göre, böyle bir rakamın gündemde olmadığı ifade ediliyor.

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Karakaş, ekonomi yönetiminin ikramiye artışını belirlerken hedeflenen enflasyon oranını dikkate aldığını vurguladı. 

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

16 milyondan fazla emekli ve hak sahibinin bulunduğu göz önüne alındığında, bütçeye getireceği yük nedeniyle artışın en fazla 3 bin 720 TL seviyesinde tutulabileceği dile getiriliyor.

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Öte yandan, refah payı ve seyyanen zamdan yararlanamayan emeklilerin tepkisini hafifletmek için teşkilat ve milletvekillerinin önerileri doğrultusunda Cumhurbaşkanı’nın inisiyatifiyle bu rakamın 4 bin TL’ye çıkabileceği konuşuluyor. 

SGK uzmanı kulis bilgisini paylaştı: Emekli ikramiyesinde yeni zam olasılığı belli oldu!

Ancak ikramiye artışının 4 bin TL’yi aşmasının beklenmediği belirtiliyor.

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