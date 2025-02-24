En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

2025 Şubat itibarıyla emekli promosyonları 21 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...

Haber Merkezi
24 Şubat 2025 Pazartesi, 11:24
En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekli promosyonları şubat ayında güncellenerek dikkatleri üzerine çekti. 

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

2025 Şubat itibarıyla emeklilere sunulan en yüksek promosyon tutarı 21 bin TL’ye kadar çıkarken, emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdiklerinde çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekli promosyon kampanyaları, 2025 Şubat ayında da yoğun ilgi görüyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdüyle farklı promosyon fırsatları elde edebiliyor. 

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Bankalar arasındaki rekabetle birlikte promosyon tutarları arttı ve emekliler, maaş taşıma işlemlerini banka şubeleri veya internet üzerinden kolayca yapabiliyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

İşte 2025 Şubat ayında en yüksek promosyonları sunan bankalar ve ödeme tutarları:

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

ZİRAAT BANKASI 

3 yıl boyunca maaşını Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emekliler, maaşlarına göre değişen promosyonlar alabiliyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

HALKBANK 

Maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olanlar 8 bin TL, 15 bin TL-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri olanlar ise 12 bin TL promosyon alıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

VAKIFBANK

5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyonlar sağlıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

İŞ BANKASI 

5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

ŞEKERBANK 

Promosyon ödemeleri maaşa göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

ING BANK 

6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

DENİZBANK 

5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemeleri sağlanıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

GARANTİ BANKASI 

15 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

TEB

3 yıl boyunca maaş alma taahhüdüyle 21 bin TL'ye kadar promosyon kazandırıyor.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

YAPI KREDİ

6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılmaktadır.

En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?

Emekliler, maaş taşıma işlemini Şubat sonuna kadar kolayca tamamlayarak önemli ek gelir fırsatlarından yararlanabilirler.

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