En yüksek emekli promosyonu veren banka belli oldu: Hangi banka en yüksek promosyonu veriyor?
2025 Şubat itibarıyla emekli promosyonları 21 bin TL'ye kadar çıkarken, her bankanın sunduğu ödeme seçenekleri ne? Hangi bankalar, hangi maaş aralıklarında ne kadar promosyon ödüyor? Emekliler, bu fırsatlardan nasıl yararlanabilir? İşte banka banka güncel emekli promosyonları...
Emekli promosyonları şubat ayında güncellenerek dikkatleri üzerine çekti.
2025 Şubat itibarıyla emeklilere sunulan en yüksek promosyon tutarı 21 bin TL’ye kadar çıkarken, emekliler maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü verdiklerinde çeşitli avantajlardan yararlanabiliyor.
Emekli promosyon kampanyaları, 2025 Şubat ayında da yoğun ilgi görüyor.
Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdüyle farklı promosyon fırsatları elde edebiliyor.
Bankalar arasındaki rekabetle birlikte promosyon tutarları arttı ve emekliler, maaş taşıma işlemlerini banka şubeleri veya internet üzerinden kolayca yapabiliyor.
İşte 2025 Şubat ayında en yüksek promosyonları sunan bankalar ve ödeme tutarları:
ZİRAAT BANKASI
3 yıl boyunca maaşını Ziraat Bankası'ndan almayı taahhüt eden emekliler, maaşlarına göre değişen promosyonlar alabiliyor.
HALKBANK
Maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arasında olanlar 8 bin TL, 15 bin TL-20 bin TL arasında olanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri olanlar ise 12 bin TL promosyon alıyor.
VAKIFBANK
5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyonlar sağlıyor.
İŞ BANKASI
5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapıyor.
ŞEKERBANK
Promosyon ödemeleri maaşa göre 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişiyor.
ING BANK
6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılıyor.
DENİZBANK
5 bin TL ile 12 bin TL arasında promosyon ödemeleri sağlanıyor.
GARANTİ BANKASI
15 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.
TEB
3 yıl boyunca maaş alma taahhüdüyle 21 bin TL'ye kadar promosyon kazandırıyor.
YAPI KREDİ
6 bin 250 TL ile 15 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekliler, maaş taşıma işlemini Şubat sonuna kadar kolayca tamamlayarak önemli ek gelir fırsatlarından yararlanabilirler.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan eliyle itti!
- Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!
- Kürşad Zorlu'ya dikkat çeken görevlendirme
- Mansur Yavaş'tan ilk açıklama
- İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
- 'Ekrem Bey'in diploması yok sayılırsa...'
- Özlem Zengin'den iddialara yanıt!
- Gerekçesini canlı yayında anlattı!
- İstanbul Valisi Davut Gül'den açıklama
- 'Riski üstlenen kararı verir...'