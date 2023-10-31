Fiyatları görünce tadınız kaçacak! Yarım kilo baklava bile hayal oldu

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:41

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:42

Gün geçtikçe artan maliyetler sonrası baklava ürünlerinde yüzde 100'ü aşan zamlar görüldü.

Yurttaş baklavanın tadını unuturken fiyatların düşme ümidi de her geçen gün azalıyor.

Baklavanın kilosu ortalama 650 TL'yi bulurken yurttaş için yarım kilo baklava bile hayal olmaya başladı.

"YARIM KİLO ALAN SAYISINDA DA DÜŞÜŞ VAR"

Ünlü baklavacı İmam Çağdaş’ın patronu Burhan Çağdaş, düşen alım gücünün baklava satışlarına da yansıdığını belirtti.

Çağdaş, yurttaşın alım gücünde bir gerileme olduğunu söyleyerek, "1 kilo baklava sattığımız insan sayısı çok düştü. Hatta yarım kilo alan sayısında da düşüş var" dedi.

Ekonomim yazarı Vahap Munyar, İmam Çağdaş’ın patronu Burhan Çağdaş ile sohbetini şu sözlerle aktardı:

"Vatandaşın alım gücünde bir gerileme söz konusu. Bizde bile bu gerileme kendini gösteriyorsa, bizim satışlarda bile düşüş varsa, bu ciddi bir işarettir.

"FİYATLARI GÖRÜNCE CEBİNİ KONTROL EDİYOR"

Adam dükkana giriyor, “Bana iki tane birer kilo baklava ver” diyor. Tam o anda fiyatları, cebindeki parayı tekrar kontrol ediyor. Siparişi değiştiriyor:“Bana iki tane yarımşar kilo baklava versen yeter."

1 kilo baklava sattığımız insan sayısı çok düştü. Hatta yarım kilo alan sayısında da düşüş var.

Vatandaşın alım gücünde bir gerileme söz konusu. Bizde bile bu gerileme kendini gösteriyorsa, bizim satışlarda bile düşüş varsa, bu ciddi bir işarettir.

Ben 46 yıldır dükkandayım, yani İmam Çağdaş’ta işin içindeyim. 40 yıldır 2022’deki kadar iş yaptığımızı görmemiştim. Ancak, 2023 onun tam tersi oldu."