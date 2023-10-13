Döner, pastırma, tahin, kaymak, baklava... Gıda katkı maddelerine sınırlama getirildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca insan sağlığının korunması, gıda satışında adaletin sağlanmasına yönelik, gıda katkı maddelerine sınırlama getirildi.

DHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 16:43
Döner, pastırma, tahin, kaymak, baklava... Gıda katkı maddelerine sınırlama getirildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yönetmelikte, gıdalarda kullanılmasına izin verilen gıda katkı maddelerinin listesi, kullanım koşulları ve etiketleme kuralları belirlendi. Titanyum dioksit adlı katkı maddesinin (renklendirici) gıda ürünlerinde kullanımı Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olarak yasaklandı.

1 Nisan 2024 tarihinden itibaren bu gıda katkı maddesi gıdaların üretiminde kullanılamayacak.

PASTIRMA KAPLAMASINDA RENKLENDİRİCİ KULLANIMI YASAKLANDI

Yumuşak taze peynirler dışındaki olgunlaştırılmamış peynirlerdeki katkı maddeleri fosforik asit, fosfatlar, di, tri ve polifosfatların kullanımı yasaklandı. Dönerde, kullanılan katkı maddelerine de sınırlama getirildi.

Döner, kanatlı döner ve ısıl işlem görmüş sucuk ürünlerinde, kıvam artırıcı fonksiyonu ve su tutma özelliği olan katkı maddesinin kullanımı yasaklandı.

Pastırmanın kaplamasında renklendiricilerin kullanımı yasaklandı. Yöresel helvalarda renklendirici kullanımı yasaklandı.

Kaymak, tahin, köme, pestil, bastık, cevizli sucuk ve benzeri yöresel ürünler ile baklava yapımında, tüm katkı maddelerinin kullanımı yasaklandı.


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