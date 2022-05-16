FLO'dan iddialara yanıt geldi: 'Görüşüyoruz ancak kesin bir şey yok'

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:46

Türk ayakkabı zinciri FLO Mağazacılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan, Reebok'ın Rusya'daki mağazalarını satın almak için görüştüklerini ancak şu aşamada kesinleşen bir durum olmadığını söyledi.

Rus Kommersant gazetesinde yer alan bir haberde, FLO Mağazacılık'ın, İngiliz spor giyim şirketi Reebok'ın Rusya'daki birimlerini devraldığı belirtilmişti.

"KESİN BİR ŞEY YOK"

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ziylan yaptığı açıklamada, "Konuşuyoruz ama daha kesin birşey yok" dedi.

Ziylan, görüşmelerin Reebok'ın Rusya'daki 100'den fazla mağazasına yönelik olduğunu söyledi ancak olası bir anlaşmanın büyüklüğüne ilişkin bilgi vermedi.

"ÜLKEMİZ DUR DEMEDİĞİ MÜDDETÇE..."

Ziylan, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından birçok uluslararası markanın ülkeden çıktığı bir dönemde Rusya'ya yatırım kararı ile ilgili soru üzerine ise, "Ülkemizin politikası neyse aynısını takip ediyoruz. Bizim ülkemizin oraya bir ambargosu yok. Ülkemiz bize "durun" demediği müddetçe biz devam ediyoruz" diye konuştu.

Kommersant'ın haberinde anlaşmanın büyüklüğünün analist tahminlerine göre 1.5 milyar ruble (24.8 milyon dolar) olabileceği belirtilmişti.

Ziylan'ın verdiği bilgiye göre FLO mevcut durumda Rusya'ya toptan satış gerçekleştiriyor ancak kendi mağazası bulunmuyor.