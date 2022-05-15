AB, Rusya’dan gaz almanın yollarını arıyor

15 Mayıs 2022 Pazar, 09:04

Avrupalı şirketler, Moskova'nın talebini nasıl karşılayabileceklerini ve Rusya'nın merkez bankasına uygulanan yaptırımları ihlal etmeden hayati gaz akışını nasıl sürdürebileceklerini bulmak için haftalardır uğraşıyorlar. Putin 31 Mart'ta ödemelerin ruble olarak yapılmaması halinde gaz ihracatının durdurulacağını söyledi. Avrupa, evleri ve enerji endüstrisini ısıtmak için büyük ölçüde Rus yakıtına bağımlı.

Bloomberg HT'nin haberine göre, başlangıçta AB, Putin'in talep ettiği ödeme mekanizmasının Moskova'ya sürecin tam kontrolünü verdiğini, sözleşmeleri ihlal ettiğini ve en önemlisi bloğun yaptırımlarını ihlal ettiğini değerlendirmişti.

Komisyon cuma günü yaptığı kapalı toplantıda üye ülkelere, güncel rehberin, şirketlerin Kremlin'in talimatıyla Gazprombank'ta euro veya dolar cinsinden hesap açabileceklerini netleştireceğini söyledi. Toplantı özeldi.

Ancak AB'nin yürütme kolu, Rus kararnamesinde yer alan bir adım olan ruble cinsinden bir hesabın da AB düzenlemeleriyle uyumlu olup olmadığını söylemedi. Daha önce yetkililer, yazılı olmasa da böyle bir hesap açmanın yaptırımları ihlal edeceğini belirtmişti.

POLONYA VE BULGARİSTAN İÇİN ARZLAR KESİLDİ

Birçok firmanın ödeme tarihleri bu ay doluyor ve ödemezlerse gaz akışı kesilmesi gündemde. Polonya ve Bulgaristan, Rusya'nın taleplerine uymadığı için arzlarının kesildiğini gördü.

Putin'in ruble cinsinden ödeme talepleri AB üye ülkelerini bölerek bazı ülkelerin Rus ithalatına bağımlılığını ortaya koydu. İtalya Başbakanı Mario Draghi, bu hafta başlarında Avrupalı şirketlerin yaptırımları ihlal etmeden doğalgazı ruble olarak ödeyebileceklerini söyledi.

Cuma günü yapılan toplantıda hükümet temsilcileri de ikiye bölündü. Almanya, Macaristan, İtalya ve Fransa komisyonun planını geniş çapta desteklerken, Polonya yasal netlik sağlamadığını ve konunun AB büyükelçileri tarafından tartışılması çağrısında bulundu.

PUTİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Almanya, toplantıda teklifle ilgili şirketlerine danıştığını ve olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. Ayrıca, AB yaptırımlarının Gazprombank'ta birden fazla hesap açılmasını yasaklamadığını açıklayarak tavsiyelerde ince ayar yapmaya çalıştı.

Putin'in kararnamesi, şirketlere Gazprombank'ta biri euro ve biri ruble olmak üzere iki hesap açma çağrısında bulundu ve gaz ödemelerinin euronun rubleye dönüştürülmesine kadar ödenmemesini şart koşuyordu.