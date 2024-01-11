İşsizlik kasımda yükseldi! Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez sebebini açıkladı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 09:52

Güncelleme: 11.01.2024 - 09:52

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Ünlü Ekonomist Mahfi Eğilmez, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarını yorumladı. Eğilmez, sanayide beş aydır devam eden durgunluğun işsizliği tetiklediğini belirtti.

SANAYİ ÜRETİMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Eğilmez, TÜİK'in açıkladığı 2023 Kasım ayı işsizlik oranının yüzde 9’a yükselmesini, o dönemde asgari ücret devrede olmadığına göre, sanayi üretimindeki oynaklığın işsizliğin ortaya çıkmasına neden olduğu şeklinde yorumladı.

Mahfi Eğilmez’in sosyal medyadaki paylaşımının tamamı:

“Eylül’de % 9,1, Ekimde % 8,5 olan işsizlik oranı Kasımda yeniden % 9’a yükseldi. Asgari ücret artışı o dönemde devrede olmadığına göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış işsizlikte görülen bu oynaklıkta sanayi üretiminde son aylarda yaşanan düşüş etkili olmuş görünüyor.”