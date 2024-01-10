Son dakika... TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

Yayınlanma: 10.01.2024 - 10:01

Güncelleme: 10.01.2024 - 10:10

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işsizlik rakamlarını açıkladı.

TÜİK verilerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,4 puan artarak yüzde 9,0 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,5 iken kadınlarda yüzde 11,8 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, Kasım 2021 - Kasım 2023

İSTİHDAM SAYISI GERİLEDİ

İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 236 bin kişi azalarak 31 milyon 611 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 48,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı, Kasım 2021 - Kasım 2023

122 BİN KİŞİ AZALDI

İşgücü 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 122 bin kişi azalarak 34 milyon 726 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 52,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,7 iken kadınlarda yüzde 35,5 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,5

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 16,5 oldu.

Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,2, kadınlarda ise yüzde 20,7 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Kasım 2023