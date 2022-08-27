Ford Otosan'dan sıfır emisyon hedefi

27 Ağustos 2022 Cumartesi, 07:00

Ford Otosan uzun dönem sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamaya göre şirket Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir yerleşkelerinde ortaya koyacağı geri kazanım projeleri ile araç başı temiz su kullanımını 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltmayı amaçlıyor.

"Gelecek Şimdi" vizyonuyla Türkiye'de otomotiv ekosisteminin geleceğini dönüştüren hedefleri arasında;

Binek araçlarda 2030, hafif ve orta ticari araçlarda 2035, ağır ticari araçlarda ise 2040 itibarıyla sadece sıfır emisyonlu araç satışı,

Yurt içinde Gölcük, Yeniköy, Eskişehir üretim tesislerinde ve Sancaktepe Ar-Ge Merkezinde, 2030'da karbon nötr olmayı,

Karbon dönüşümü konusunda, tedarikçilerin karbon emisyonlarını hesaplıyor, otomotiv endüstrisinin büyük bir ekosistem olduğu bilinciyle, tedarik zincirindeki 300'den fazla tedarikçilerin 2035'te karbon nötr olması,

2030 yılına kadar operasyonlardaki düzenli depolama alanlarında sıfır atık politikası ile ilerlenmesi,

2030 yılına kadar tek kullanımlık plastikleri kişisel kullanımdan tamamen kaldırılması ve fabrikalarda üretilen araçlardaki plastik kullanımında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir plastik oranını yüzde 30'a çıkartılması hedefleniyor.

KADIN ÇALIŞAN SAYISI ARTACAK

Açıklamada, Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir yerleşkelernide araç başı temiz su kullanımını 2030'a kadar yüzde 40 oranında azaltılmasının amaçlandığı belirtilerek yönetim kurulunda kadın üye oranını asgari yüzde 25 oranında tutulmasının, 2030 yılında tüm yönetim pozisyonlarındaki kadın çalışan oranını da yüzde 50'ye çıkartılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Ayrıca, teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın oranımızı 2026 yılına kadar yüzde 30'a yükseltileceği, 2026 yılına kadar topluma yönelik yapılacak farkındalık, eğitim ve finansal destek projeleriyle 100 bin kadına ulaşılması, tüm bayi ağında teknoloji ve inovasyon alanında çalışan kadın sayısının 2 katına çıkarılması ve yönetim kadrolarının en az yarısının kadın olan girişimlerinin destekleneceği taahhüt edildi.