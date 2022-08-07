Leicester City - Brentford Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. Leicester City - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
07 Ağustos 2022 Pazar, 10:33
Leicester City - Brentford Maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 1. hafta maçında Leicester City ile Brentford karşı karşıya gelecek. 

LEICESTER CITY - BRENTFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Leicester City - Brentford maçı 7 Ağustos Pazar günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak. 

LEICESTER CITY - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Leicester City - Brentford maçı beIN Sports 2'de yayımlanacak.


İngiltere Premier Lig Leicester City brentford

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler