Ford Trucks’tan Estonya hamlesi

01 Ocak 2023 Pazar, 07:00

Ford Otosan’ın global markası Ford Trucks, Avrupa’daki büyümesine Estonya ile devam ediyor. Doğu ve Orta Avrupa genişlemesinin ardından Batı Avrupa’da İspanya, Portekiz, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Avrupa’nın en büyük pazarları Almanya ve Fransa’da arka arkaya açılışlar gerçekleştiren Ford Trucks, Estonya ile kıta genelinde 46 ülkeye ulaşmış oldu.

Ford Trucks OÜ, Estonya merkezli ve İskandinavya’da 15 yıldır büyümeye devam eden KB Auto Eesti OÜ’nün yan kuruluşudur. Estonya, Finlandiya, İsveç ve Norveç’te yan kuruluşları bulunan KB Auto Eesti OÜ, İskandinavya’nın en büyük ikinci el ağır ticari ekipman satıcısı olarak dikkat çekmektedir.

Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Ağır ticari sektöründe kalite ve hizmet beklentisinin en yüksek olduğu pazarlardan biri olan Estonya’da sektörün önde gelen, tecrübeli kuruluşlarından KB Auto Eesti OÜ ile işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyoruz ki, Ford Trucks OÜ, markamızı Estonyalı müşterilere mümkün olan en iyi şekilde temsil edecek.”

'HEDEFİMİZ TÜM AVRUPA’YA YAYILMAK'

Avrupa'nın Ford Trucks’ın ana ihracat pazarı olduğunu ve Estonya’nın global büyüme planlarında önemli bir role sahip olduğunu vurgulayan Turfan şöyle konuştu:

“İskandinav yarımadası, Avrupa Birliği ve Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi arasında yer alan stratejik konumu ile Estonya lojistik faaliyetler açısından kritik önem taşıyor.

Bu ülkede faaliyet göstermemiz küresel büyüme planlarımız kapsamında değerli bir adım.

Ford Trucks olarak, Avrupa’da kalıcı ve güçlü büyüme için gerekli hazırlıklarımızı tamamlıyoruz, 2024 yılına kadar Kuzey Avrupa ülkelerine giriyoruz ve büyümemiz aynı hızla devam edecek.

2025 yılına kadar 55 pazarda olmayı hedefliyoruz, sırada Hollanda, Danimarka ve İsviçre var.”



