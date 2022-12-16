Ford, Çinli batarya devi ile ABD’de fabrika kurmayı planlıyor
Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre ABD'li otomobil üreticisi Ford ile Çinli batarya üreticisi CATL, ABD'de milyarlarca dolar yatırımla elektrikli araç pili üretecek fabrika inşa edecek.
ABD’li otomobil üreticisi Ford ile Çinli Contemporary Amperex Technology Co Ltd (CATL), ABD’nin Michigan veya Virginia eyaletinde elektrikli araç pili üretecek fabrika inşa etmeyi değerlendiriyor.
Bloomberg’ün konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre milyarlarca dolara mal olacak fabrikada, Ford’un elektrikli araçları için lityum-iyon batarya üretecek.
CATL İŞLETME VE TEKNOLOJİDEN SORUMLU OLACAK
Habere göre şirketler, Ford’un fabrikanın tamamının sahibi olacağı, Çinli batarya devi CATL’nin ise işletmeden ve üretim için gereken teknolojiyi sağlamaktan sorumlu olacağı bir yapı kurmayı düşünüyorlar.
Şirketler böylece, Çin ile ABD arasındaki ticaret politikası gerilimlerinden kaynaklanabilecek sorunlara maruz kalmadan ABD teşvik yasalarından yararlanabilecek.
Ford ve CATL henüz konuya dair sorulara yanıt vermedi.
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