Ford yaklaşık 3 milyon aracını geri çağırdı
Ford, yanlışlıkla devrilme riskini artırabilecek bir şanzıman sorununu çözmek için ABD'de 2,9 milyondan fazla aracı geri çağırıyor.
Ford, şanzıman ve vites kutusu arasındaki bağı sağlayan burçların arızasından ötürü Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 3 milyon aracı geri çağırdı. Firma sorundan ötürü, şimdiye dek 6 adet maddi hasarlı kaza yaşandığını açıkladı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, geri çağırma 2013 ila 2019 Escape, 2013 ila 2018 C-Max, 2013 ila 2016 Fusion, 2013 ila 2021 Transit Connect ve 2015 ila 2018 Edge araçlarını kapsıyor.
Şirketin sorunla ilgili 1.630 garanti raporu ve 233 şikayeti var.
Bayiler ilgili mekanizmayı değiştirecek ve koruyucu bir kapak ekleyecek. Sahipler, 27 Haziran'dan itibaren mektupla bilgilendirilecek.
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