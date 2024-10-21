Forvia ve BYD'den Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım! Elektrikli araç fabrikası kuruluyor!

Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:58

Güncelleme: 21.10.2024 - 13:58

Fransız otomobil parçaları tedarikçisi Forvia, Avrupa'daki ikinci fabrikasını Türkiye'de açmak için Çinli BYD ile anlaşma sağladığını duyurdu. Gelir açısından dünya genelinde yedinci büyük otomotiv parçaları tedarikçisi olan Forvia, toplam gelirinin dörtte birini Çin pazarından elde ediyor. Yeni sözleşmelerle birlikte, Avrupa'daki yerli üreticilerin azalan otomotiv talebini karşılamayı hedefliyor.

Bernstein analisti Stephen Reitman, Forvia’nın Çin dışındaki BYD ile iş yapmasının, Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa pazarında Forvia gibi uluslararası tedarikçileri kullanma konusunda duyulan kaygıları hafiflettiğini belirtti. Forvia'nın finans şefi Olivier Durand, yeni anlaşmalarla Çinli üreticilerle olan erişimlerini genişletmenin önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

5 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye’de yatırımlarına hız veriyor. Temmuz ayında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile imzalanan anlaşma çerçevesinde, Manisa'da yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi kurulacak. 2026 sonunda üretime geçmesi planlanan tesis, 5 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayacak.

İSTANBUL VE MANİSA'DA İŞ İLANLARI

BYD, Türkiye'deki iş gücünü artırmak amacıyla İstanbul ve Manisa'da çeşitli pozisyonlar için iş ilanları yayınladı. Manisa'da, işe alım uzmanı, insan kaynakları yöneticisi ve iş sağlığı ve güvenliği mühendisi gibi pozisyonlar ararken, İstanbul'da yedek parça stok kontrol uzmanı, mali kontrol uzmanı ve satış muhasebe uzmanı ilanlarına da yer verdi.

DİĞER MARKALARDAN YATIRIM BEKLENTİSİ

BYD'nin Türkiye'deki yatırım kararı, Türk otomotiv sanayisine yeni bir yön verebilir ve diğer markaların yatırım yapma isteğini artırabilir. Yerli üretimi desteklemek amacıyla alınan ek gümrük vergisi kararının ardından, Türkiye'yi "Avrupa'ya açılan kapı" olarak gören Çinli markalar yatırım planlarını açıklamaya başladı. Chery markası, Türkiye'de yatırım konusunda en yakın adaylardan biri olarak öne çıkıyor. Skywell ve MG gibi markaların da yatırım çalışmalarına devam ettiği biliniyor. Ayrıca, Çin'in en büyük lityum pil üreticisi Ganfeng Lithium'un Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapma planları da dikkat çekiyor.







