Türkiye'de yatırım kararı alan BYD, Paris Otomobil Fuarı'na katıldı: Sealion 7 modeli ve daha fazlası...

YANGWANG U8

2024 Paris Otomobil Fuarı'nda en çok ilgi gören modellerden biri, BYD'nin lüks markası Yangwang'ın U8 SUV modeli oldu. Bu model, BYD'nin teknolojide ve lükste ulaştığı zirveyi yansıtarak, üstün arazi performansı ve gelişmiş özellikleri bir araya getiriyor. Yangwang U8, 1100 beygir gücün üzerinde bir performans sunarken, suda yüzebilme ve kendi ekseni etrafında dönebilme gibi özellikleriyle zorlu koşullara meydan okuyor.